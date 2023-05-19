مدينة سيول ترسل تنبيها عن طريق الخطأ إلى سكانها للاستعداد للإخلاء

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أصدرت مدينة سيول إنذارا خاطئا صباح اليوم الأربعاء تطلب فيه من سكانها الاستعداد لإجلاء محتمل بعد أن قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنه مركبة إطلاق فضائية باتجاه الجنوب.وأرسلت إدارة المدينة التنبيه في الساعة 6:41 صباحا، ونصحت فيه المواطنين بالاستعداد للإخلاء إلى ملاجئ تحت الأرض، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا. وبعد ذلك أرسلت وزارة الداخلية رسالة نصية على الهواتف المحمولة في الساعة 7:03 صباحا لإبلاغ السكان بأن التحذير السابق كان إنذارا كاذبا.وقد نصح التنبيه المواطنين بالاستعداد لإخلاء محتمل حتى يتمكنوا من الانتقال فورا إلى مكان آمن إذا تم إصدار تحذير من غارة جوية.وفي وقت سابق من صباح اليوم، قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت ما تدعي أنه "مركبة إطلاق فضائية" باتجاه الجنوب.