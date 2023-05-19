كوريا تنهي التحذير من كورونا وتعود إلى الحياة الطبيعية

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من المقرر أن تخفض الحكومة الكورية مستوى التحذير من أزمة كورونا من "خطير" إلى "تنبيه"، اعتبارا من الغد الخميس الأول من يونيو.وبموجب هذا القرار، سيتم رفع إلزامية العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، والتي كانت لمدة 7 أيام، على أن يتم عزلهم لمدة 5 أيام بناء على توصية وليس بشكل إلزامي، كما سيتم أيضا رفع إلزامية ارتداء الكمامات في العيادات الطبية الصغيرة والصيدليات.وبهذا ستعود الحياة اليومية إلى طبيعتها في كوريا بشكل كامل بعد 3 أعوام و4 أشهر منذ تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.ومع ذلك، سيظل ارتداء الكمامات إجباريا في المستشفيات كبيرة الحجم، والمرافق عالية الخطورة مثل دور رعاية المسنين.وبموجب القرار أيضا سيتم إلغاء التوصية بخضوع الوافدين من الخارج لاختبار التضخيم الجيني خلال 3 أيام من دخولهم لكوريا.وسوف يتم الإعلان عن الإحصاءات المتعلقة بإصابات كورونا على أساس أسبوعي بدءا من شهر يونيو، بعد أن كان ذلك يجري على أساس يومي.