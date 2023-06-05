هيئة الكوريين في الخارج تدعو ضحايا هيروشيما الكوريين لحفل افتتاحها

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تخطط الهيئة الحكومية المسؤولة عن الكوريين في الخارج، التي تم إنشاؤها مؤخرا على مستوى نائب وزير للتعامل مع الأمور المتعلقة بالكوريين في الخارج، لدعوة الضحايا الكوريين لقنبلة هيروشيما الذرية في عام 1945 في اليابان، لحفل بدء أعمالها.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول حكومي قوله إنه من المتوقع أن تعلن هيئة الكوريين في الخارج عن مشروع الدعوة بعد وقت قصير من إطلاقها في وقت لاحق من اليوم.وصرح مسؤول حكومي آخر لوكالة يونهاب بأنه بمجرد دعوتهم إلى كوريا، فقد يتمكن ضحايا القصف الذري من زيارة مساقط رؤوسهم، موضحا أن المناقشات ذات الصلة ستجرى مع الحكومات المحلية.وجاء إنشاء هذه الوكالة التي تهدف إلى مساعدة حوالي 7.3 مليون كوري يعيشون في الخارج، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الرئيس "يون صوك يول" إلى تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو. وقد قام الرئيس يون خلال زيارته لليابان الشهر الماضي، بزيارة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" للحديقة التذكارية في هيروشيما لتكريم الضحايا الكوريين في التفجير الذي حدث في عام 1945.