استقالة رئيس لجنة الابتكار في الحزب المعارض، المعين حديثا

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عرض "لي ريه كيونغ" الرئيس المعين حديثا للجنة الابتكار الخاصة في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، التنحي عن منصبه وسط جدل حول تصريحات سابقة أدلى بها.وأعلن "لي" عن قراره في إشعار أرسله للصحافة في حوالي الساعة 7 من مساء أمس الاثنين، حيث قال إنه كمواطن اتخذ قرارا صعبا لقيادة لجنة الابتكار للمساهمة في فتح مستقبل جديد للبلاد من خلال تغيير الحزب الديمقراطي، ولكن للأسف، فإن آراءه الشخصية أصبحت موضوعا لنزاع سياسي. وأضاف "لي"، الذي يقود مجموعة مدنية ذات ميول يسارية، أنه يأمل أن يجد الحزب الديمقراطي الشخص المناسب لتوجيه الحزب من أجل تجاوز أزمة البلاد والمضي قدما نحو مسار سياسي جديد.وجاءت هذه الاستقالة بعد تسع ساعات من إعلان رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" عن تعيين "لي" لرئاسة اللجنة الجديدة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للحزب أمس الاثنين، متعهدا بأن القيادة ستحترم وتلتزم بمقترحات الإصلاح الشامل التي ستقدمها لجنة الابتكار.وقد أثار هذا التعيين جدلا حول تصريحات سابقة أدلى بها "لي" وأظهرت ميوله اليسارية المتطرفة والمعادية للولايات المتحدة، كما أدلى بتصريحات شديدة الانتقادات للرئيس "يون صوك يول" وسياسته.