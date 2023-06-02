كوريا تحاول إعادة الالتحاق بمجلس الأمن لأول مرة منذ 11 عاما

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ستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم بتوقيت كوريا لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في مقرر المنظمة الدولية في نيويورك، وهو ما سيحدد ما إذا كانت كوريا ستنجح في الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لأول مرة منذ 11 عاما.وسوف تكون كوريا الجنوبية هي الدولة المرشحة الوحيدة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في هذه الانتخابات التي يتم فيها اختيار دولة واحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودولتين من إفريقيا ودولة واحدة من أمريكا الوسطى والجنوبية ودولة واحدة من أوربا الشرقية.ورغم عدم وجود منافس لها، إلا أنه يتوجب الحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي بدءا من شهر يناير القادم.ونظرا لأن كوريا هي المرشحة الوحيدة التي فازت باعتماد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة، فإن أغلبية المحللين يرون أنه سيتم انتخابها.