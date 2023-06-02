عدد المشتركين الكوريين في خدمات الجيل الخامس من الاتصالات يتجاوز 30 مليونا

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تجاوز عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية مستوى 30 مليونا.وأوضح تقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم أن عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس بلغ 30 مليونا و23 ألفا في نهاية شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن عدد أولئك المشتركين قد ظل يزداد بحوالي 10 آلاف شهريا منذ النصف الثاني من العام الماضي، ثم بحوالي 20 ألفا شهريا منذ بداية هذا العام .وأضاف التقرير أن عدد المشتركين في خدمات "إل تي إي" قد بلغ 46 مليونا و311 ألفا، بزيادة مقدارها 316 ألفا بالمقارنة مع الشهر الأسبق، وهو ما يعتبر ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع نهاية شهر مارس الذي شهد زيادة بـ29 ألفا مقارنة مع الشهر الأسبق.وقال التقرير إن زيادة عدد المشتركين في خدمات "إل تي إي" للهواتف النقالة قد لعبت دورا رئيسيا في زيادة إجمالي عدد المشتركين في خطوط "إل تي إي"، حيث بلغ عدد المشتركين 12 مليونا و692 ألفا، بزيادة مقدارها 261 ألفا بالمقارنة مع الشهر الأسبق.ومن بين إجمالي عدد المشتركين الجدد في خدمات الهواتف كان هناك 399 ألفا من هواتف الشبكات الافتراضية المتنقلة، و701 ألف من هواتف شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث.