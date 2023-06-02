مرور 77 عاما على تأسيس فريق الكشافة في كوريا الشمالية

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ركزت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية على نقل أخبار تتعلق بمرور 77 عاما على تأسيس فريق الكشافة للأطفال هناك.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون" التابعة لحزب العمال الحاكم اليوم إن يوم "السادس من يونيو" هو يوم عطلة مهم يتم فيه الاحتفال بالروح المشرقة وحكمة الملايين من الكشافة الذين يلوحون بفخر بعلم الكشافة، باتباع التقليد الثوري للكشافة المناهضين لليابان، ويستعدون بحزم ليكونوا قادة للثورة".وأكد التقرير على حب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" للفريق، وتشجيعه لهم لكي يكبرون كأولاد وبنات أوفياء للوطن، كما دعا الكشافة إلى تعزيز القدرات العلمية ووالالتزام بالأخلاقيات، ومن جهة أخرى دعا الجهات ذات الصلة إلى الاهتمام بتعزيز الجوانب الأخلاقية لدى النشء.ويذكر أن رمز الشكافة الكوري الشمالي هو "وحدة ربطة العنق الحمراء" التي يلتزم الطلاب الكوريون الشماليون الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة بالانضمام إليها. وقد تأسس الفريق في عام 1946 تحت رابطة الشباب، وبلغ عدد أعضائه حوالي 3 ملايين.وبالتزامن مع يوم تأسيس فريق الكشافة تم الانتهاء من فعالية "تتابع كتابة رسائل الوفاء" التي يشارك فيها أعضاء الفريق من الأطفال. وقال التقرير إن فعالية تقديم رسائل الوفاء لأعضاء الفريق أقيمت في معهد الثورة "مان كيونغ" أمس، موضحا أن الرسائل تم تسليمها إلى سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال "لي إين هوان".