النيابة العامة في مونتينيغرو تستأنف ضد قرار الكفالة لرئيس شركة تيرافورم

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استأنفت النيابة العامة في "مونتينيغرو" مرة أخرى ضد قرار محكمة محلية بمنح الكفالة لـ"كوان دو هيونغ" لشريك المؤسس لشركة البلوكتشين "تيرافورم لابس"، الذي يواجه حاليا اتهامات بتزوير مستندات.وقالت محكمة في "بودغوريتشا"، عاصمة مونتينيغرو الواقعة في جنوب شرق أوربا، أمس الأربعاء، إن النيابة قدمت استئنافا ضد حكمها أمام المحكمة الأعلى، بعد أن عرقلت سابقا الإفراج المشروط عن "كوان" بنفس الطريقة.وأدت هذه الخطوة عمليا إلى تأجيل الإفراج عن "كوان" وشريكه "هان تشانغ جون"، حتى تتخذ محكمة الاستئناف قرارها.وقد تم القبض على الاثنين في 23 مارس في مطار "بودغوريتشا" في أثناء محاولتهما الصعود على متن طائرة إلى دبي بجوازات سفر مزورة، بعد أن ظل "كوان" هاربا لمدة 11 شهرا عقب تسبب انهيار شركته للعملات المشفرة في خسائر فادحة للمستثمرين تقدر بما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.