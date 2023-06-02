السلطات المالية الكورية ترفع سقف التحويلات المالية للخارج دون إثبات

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قررت السلطات المالية في كوريا الجنوبية رفع سقف التحويلات المالية إلى الخارج والتحصيلات التي يمكن القيام بها دون إثبات، إلى 100 ألف دولار، وذلك بدءا من أوائل شهر يوليو القادم، كما سيكون ممكنا صرف العملات في شركات الأسهم الكبرى أيضا.جاء ذلك في إشعار إداري بتعديل لائحة معاملات صرف العملات أصدرته وزارة المالية والاستراتيجية في سيول اليوم. وتنص اللائحة المعدلة على زيادة السقف من التحويلات والتحصيلات التي يمكن القيام بها دون التقدم بمستندات أو إبلاغ مسبق بالمعاملات المالية، من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار سنويا.وتستهدف هذه الخطوة تسهيل التعاملات العادية بالنقد الأجنبي على المواطنين من خلال رفع الحد الأعلى الذي كان قد تم وضعه عند سن قانون التعاملات بالنقد الأجنبي في عام 1999، وذلك بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الكوري حاليا.كما قررت الوزارة السماح لشركات الأسهم الكبرى بالقيام بأعمال الصرف لخدمة عملائها العاديين من أجل تعزيز القوة التنافسية للشركات المالية في مجال الصرف إلى جانب توسيع حق اختيارات المستهلكين.