وزارة العدل الكورية تسعى لاتخاذ إجراءات قوية ضد الأجانب مرتكبي جرائم المخدرات

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قالت وزارة العدل الكورية اليوم إنها ستنفذ الحملة الحكومية المشتركة الثانية على الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي، وذلك لمدة 50 يوما من الـ12 من هذا الشهر وحتى الـ31 من شهر يوليو القادم.وسوف تشارك في الحملة 5 وزارات وهيئات حكومية، هي: وزارة العدل، وهيئة الشرطة، ووزارة التوظيف والعمل، ووزارة الأراضي والنقل، وهيئة الشرطة البحرية.وسوف تركز الحملة على اعتقال مرتكبي جرائم المخدرات من الأجانب والتي تهدد أمن المواطنين، ووسطاء أعمال الدخول والتوظيف غير الشرعييْن الذين يشجعون على الإقامة غير الشرعية في البلاد.وتسعى وزارة العدل لمنع توزيع ونشر المخدرات بواسطة الأجانب، ليس فقط من خلال معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات الخفيفة، ولكن أيضا من خلال اتخاذ تدابير قوية مثل التهجير القسري وحظر الدخول الدائم.وكانت الوزارة قد نفذت الحملة المشتركة الأولى في شهريْ مارس وأبريل الماضيين، حيث ألقت القبض على 7 آلاف و578 أجنبيا يقيمون ويعملون بشكل غير قانوني، وقامت بترحيل 6 آلاف و863 منهم من البلاد.