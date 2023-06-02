الرئيس يون يؤكد على أهمية الاستعداد لحرب أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

وصف الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" المنافسة في مجال تصنيع أشباه الموصلات بأنها "حرب صناعية"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الابتكار الخاص ووضع استراتيجية حكومية رائدة في نفس الوقت من أجل الانتصار في تلك الحرب.جاء ذلك خلال ترؤس يون اجتماعا لاستراتيجية أشباه الموصلات اليوم في المقر الرئاسي "تشونغ وا ديه" في سيول، حيث قال إن العالم يشهد حاليا حربا صناعية شرسة في مجالي "أشباه الموصلات" و"البطاريات الثانوية".وشدد على أن القوة التنافسية في الصناعات المتقدمة تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الكوري كما تعتبر من أبرز مصادر فرص العمل اللائقة، موضحا أن تعزيز وتطوير الاستراتيجية الصناعية الوطنية الكورية سيؤدي إلى ترقية مستوى معيشة الشعب الكوري.وأضاف أن صناعة أشباه الموصلات تعتبر من أهم الصناعات الكورية، حيث تحتل 20% من الصادرات، و55% من الاستثمارات في مرافع التصنيع، كما أن أشباه الموصلات أصبحت بارزة خاصة في مجال الأمن بالتوازي مع تطبيق الذكاء الاصطناعي على المجال العسكري.ووصف يون المنافسة في مجال أشباه الموصلات بأنها "حرب وطنية شاملة"، مؤكدا على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل التغلب على التحديات ذات الصلة.