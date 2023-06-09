سيول تدعو بكين وموسكو للقيام بدور بناء في قضايا كوريا الشمالية

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دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" الصين وروسيا إلى القيام بدور بناء في التعامل مع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، وذلك بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.ووجه الوزير بارك تلك الدعوة أمس الخميس في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء، بعد انتخاب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عضوا غير دائم في مجلس الأمن لأول مرة منذ 11 عاما.وقال بارك إنه على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي هو أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة، إلا أن قدرته على الرد على الاستفزازات غير القانونية من جانب كوريا الشمالية مشلولة تقريبا، وهو أمر غير مرغوب فيه لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.وأضاف أن كوريا الجنوبية بصفتها عضوا غير دائم في المجلس، ستحث الصين وروسيا، وهما عضوان من الأعضاء الخمسة الدائمين، على القيام بدور بناء فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية، كما ستواصل الجهود للتشاور عن كثب مع بكين وموسكو بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية، وكذلك بشأن السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا، متوقعا أن يوفر انتخاب كوريا الجنوبية المزيد من الفرص للتواصل.وتعهد "بارك" أيضا بالتشاور عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن الدولي حتى يتمكن المجلس من معالجة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في اجتماع رسمي، وهو ما لم يُعقد على مدار السنوات الخمس الماضية.