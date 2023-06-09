سيول تسعى لجعل العلاقات مع بكين سليمة من خلال الدبلوماسية المناسبة للقوة الوطنية

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قال رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "جو تيه يونغ" إن الحكومة الكورية ستجعل العلاقات مع الصين بناءة من خلال ممارسة دبلوماسية تتماشى مع القوة الوطنية للبلاد، وتتناسب مع مستوى نظر الشعب الكوري.جاء ذلك في كلمة ألقاها "جو" في ندوة أكاديمية نظمتها معاهد الأبحاث الوطنية الأربعة الكبرى اليوم الجمعة حول الإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس "يون صوك يول" في مجالات الدبلوماسية والأمن والتوحيد خلال عام من انطلاقها، حيث أكد على أهمية أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل.وأضاف "جو" أن حكومة الرئيس "يون" تركز سياساتها على المصالح الوطنية، وتسعى لجعل كوريا دولة محورية عالمية تتعاون مع المجتمع الدولي بناء على المبادئ والمعاملة بالمثل.وكان السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هاي مينغ" قد قال إن الصين ليست مسؤولة عن تدهور العلاقات بين البلدين، معربا عن استيائه من الدبلوماسية الكورية التي تتجاهل الصين لصالح الولايات المتحدة.وأكد رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "جو" أن الحكومة الكورية ستقوم بتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ليكون تحالفا استراتيجيا شاملا وعالميا.