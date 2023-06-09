سيول تعتزم تسليم جثة مواطن كوري شمالي لييونغ يانغ

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طلبت كوريا الجنوبية من السلطات الكورية الشمالية الإبلاغ عن موقفها عبر خط الاتصال الساخن. بشأن عزمها تسليم جثة مواطن كوري شمالي تم العثور عليها في شهر مايو الماضي.وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "لي هيو جونغ" في موجز صحفي اليوم الجمعة إنه تم العثور على جثة يعتقد أنها تخص مواطنا كوريا شماليا ، ويتم احتجاز الجثة في أحد المستشفيات.وأضافت أنه تم العثور على جثة رجل طوله 167 سنتيمترا يعتقد أنه في العشرينات أو الثلاثينات من العمر قبالة سواحل جزيرة "كانغ هوا" الكورية الجنوبية يوم التاسع عشر من شهر مايو الماضي، ويفترض أنه مواطن كوري شمالي بناء على متعلقاته.وقالت "لي" إن حكومة سيول تعتزم تسليم الجثة والمتعلقات للجانب الكوري الشمالي في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السادس عشر من يونيو عبر قرية الهدنة "بان مون جوم" بناء على الروح الإنسانية، مطالبة بيونغ يانغ بالإبلاغ عن موقفها بشأن تسليم الجثة عبر خط الاتصال بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن.وتبين أن السلطات الكورية الجنوبية تعتقد أن المواطن الكوري الشمالي قد توفي بسبب غرقه في مياه البحر في أثناء محاولته عبور خط الحدود في البحر الغربي، حاملا كمية من المخدرات.وكانت كوريا الشمالية قد قطعت خط الاتصال الساخن بين الكوريتين من جانب واحد يوم السابع من شهر أبريل الماضي.