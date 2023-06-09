كوريا الجنوبية تحذر السفير الصيني بعد تصريحاته عن العلاقات بين سيول وواشنطن

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية سفير بكين في سيول، وحذرت من تصريحاته المثيرة للجدل المتعلقة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.واستدعى النائب الأول لوزير الخارجية "تشانغ هو جين" اليوم الجمعة سفير الصين في سيول "شينغ هايمينغ"، الذي انتقد دبلوماسية كوريا الجنوبية "الموالية للولايات المتحدة" خلال لقائه مع زعيم المعارضة "لي جيه ميونغ" في اليوم السابق.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن نائب وزير الخارجية أبلغ "شينغ" أن انتقاده لسياسات الدولة المضيفة ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويمكن اعتبار ذلك تدخلا للصين في الشؤون الداخلية لكوريا الجنوبية.وخلال لقائه مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، قال السفير "شينغ" إن الولايات المتحدة تزيد الضغط على الصين والبعض يراهن على فوز الولايات المتحدة وخسارة الصين، واصفا تلك الأفكار بأنها تقدير خاطئ.