كوريا الجنوبية والسعودية تنشآن صندوقا للاستثمار المشترك

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صرحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية أمس الأحد بأن الوزيرة "لي يونغ" قد وقعت مع رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغايرة والمتوسطة السعودي "يوسف بن عبد الله البنيان" اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين.وتم توقيع هذه الاتفاقية في حفل أقيم أمس الأحد في فندق كراون بلازا في الرياض.وجاءت هذه الخطة ضمن إجراءات المتابعة لمذكرة العمل الخاصة بالتعاون الاستثماري بين كوريا والسعودية، ودعم الشركات الناشئة، والتي تم توقيعها على هامش زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان آل سعود" لكوريا الجنوبية ولقائه مع الرئيس الكوري "يون صوك يول" في شهر نوفمبر من العام الماضي.ومن المقرر أن يتم إنشاء الصندوق المشترك الذي تبلغ قيمته 160 مليون دولار، منها 150 مليون دولار سيستثمرها الجانب السعودي، و10 ملايين دولار من الجانب الكوري.ومن بين الأطراف السعودية التي ستستثمر أموالا في الصندوق المذكور، الشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق الاستثمارات العامة وغيرها من المؤسسات الاستثمارية.واتفق الجانبان الكوري والسعودي على استثمار أكثر من 10 ملايين دولار من الصندوق للشركات الناشئة الكورية.وقالت الوزيرة الكورية "لي" إنها ستبذل قصارى جهدها لدعم الشركات الناشئة الكورية لجذب الاستثمارات السعودية وتقدمها للسوق السعودية، كي تلعب دورا رياديا في إحداث طفرة ثانية في الشرق الأوسط.وأجرت الوزيرة "لي" محادثات مع وزير التجارة السعودي "ماجد بن عبد الله القصبي" ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط السعودي "سامي الحسيني"، وبحثت معهما سبل زيادة التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.كما تم خلال المحادثات تناول القضايا المتعلقة بتعزيز التبادلات بين مهرجان "كوم أوب" الكوري للشركات الناشئة، ونظيره السعودي "بيبان"، وتحسين الإجراءات الجمركية لتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.