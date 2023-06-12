منتخب كوريا لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإسرائيلي في كأس العالم تحت 20 سنة

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احتل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم للرجال المركز الرابع في بطولة كأس العالم تحت سن 20 عاما، بعد خسارته أمام الفريق الإسرائيلي بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في ملعب "دييغو مارادونا" في مدينة "لا بلاتا" الأرجنتينية.وقد سجل كابتن المنتخب الكوري "لي سونغ وان" هدف التعادل بضربة جزاء في الدقيقة 24 من المباراة بعد أن كان المنتخب الإسرائيلي قد افتتح التسجيل قبل خمس دقائق من تسديدة للاعب "ران بيامين"، ثم تقدم المنتخب الإسرائيلي مرة أخرى بهدف للاعب "عمر سينيور" في الدقيقة 76، قبل أن يحسم اللاعب "عنان خليلي" نتيجة المباراة بهدف ثالث لفريقه في الدقيقة 85.وعلى الرغم من الخسارة، تمكن المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كيم أون جونغ" من الوصول إلى هدفه الأوليّ بالتقدم إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم تحت سن 20 عاما للمرة الثانية على التوالي.وكان المنتخب الكوري قد خسر أمام أوكرانيا بهدف مقابل ثلاثة في نهائي بطولة 2019 التي أقيمت في بولندا، ثم ألغيت بطولة 2021 بسبب جائحة كورونا.