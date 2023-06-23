انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أكتوبر

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تقرر إطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، في شهر أكتوبر القادم.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أول من أمس الأربعاء عن نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا الذي سيقام في المملكة العربية السعودية في عام 2027.وسوف يشارك 45 منتخبا في تصفيات كأس العالم لعام 2026، التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة ، وسوف تكون تلك هي المرة الثالثة التي تتكون فيها التصفيات الآسيوية من دورين.وسوف يبدأ الدور الأول من التصفيات الآسيوية يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر القادم بمشاركة 18 منتخبا، فيما سيبدأ الدور الثاني في شهر نوفمبر بمشاركة 9 منتخبات نجحت في اجتياز الدور الأول، و27 منتخبا آخر، منها المنتخب الكوري الجنوبي.وسوف يتم تقسيم 36 منتخبا على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدور المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر القادم وحتى شهر يونيو من العام القادم.ويتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وهي تضمن في الوقت نفسه الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027.ويتأهل إلى نهائيات مونديال 2026 المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات ضمن الدور الثالث من التصفيات.وسوف يتم سحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.