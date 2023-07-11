أمطار غزيرة تسقط على كوريا حتى الغد الأربعاء

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أمطارا غزيرة وسط موجة الحرارة الشديدة، وتستمر حتى الغد الأربعاء.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تقريرا تضمن هذه التوقعات، موضحة أن الأمطار الغزيرة ناتجة عن حالة عدم الاستقرار الشديد في الغلاف الجوي، بسبب الهواء الساخن المندفع من الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، والهواء البارد القادم من الشمال.وأضاف التقرير أنه من غير المؤكد أي الأجزاء ستتلقى تلك الأمطار الغزيرة ومتى سيحدث ذلك.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض أجزاء من البلاد أمطارا بمعدلات تتراوح بين 30 و60 ملليمترا في الساعة، محذرة من أن هذه الأمطار الغزيرة المفاجئة ستفرغ كميات كبيرة من المياه خلال فترة لا تزيد عن ساعتين.ومن المتوقع هطول أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار على المنطقة الوسطى خلال اليوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتحرك جبهة الأمطار الموسمية شمالا من المياه قبالة السواحل الجنوبية نحو المناطق الداخلية، على الأرجح اعتبارا من بعد غد الخميس.