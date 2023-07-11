الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

أمطار غزيرة تسقط على كوريا حتى الغد الأربعاء

Write: 2023-07-11 10:00:32

أمطار غزيرة تسقط على كوريا حتى الغد الأربعاء

Photo : YONHAP News



تشهد كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أمطارا غزيرة وسط موجة الحرارة الشديدة، وتستمر حتى الغد الأربعاء.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تقريرا تضمن هذه التوقعات، موضحة أن الأمطار الغزيرة ناتجة عن حالة عدم الاستقرار الشديد في الغلاف الجوي، بسبب الهواء الساخن المندفع من الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، والهواء البارد القادم من الشمال.
وأضاف التقرير أنه من غير المؤكد أي الأجزاء ستتلقى تلك الأمطار الغزيرة ومتى سيحدث ذلك.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض أجزاء من البلاد أمطارا بمعدلات تتراوح بين 30 و60 ملليمترا في الساعة، محذرة من أن هذه الأمطار الغزيرة المفاجئة ستفرغ كميات كبيرة من المياه خلال فترة لا تزيد عن ساعتين.
ومن المتوقع هطول أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار على المنطقة الوسطى خلال اليوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتحرك جبهة الأمطار الموسمية شمالا من المياه قبالة السواحل الجنوبية نحو المناطق الداخلية، على الأرجح اعتبارا من بعد غد الخميس.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;