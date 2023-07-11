استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على المناطق الوسطى والجنوبية من كوريا اليوم

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بدأ هطول الأمطار في معظم أنحاء كوريا اليوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يستمر حتى الغد الأربعاء، مع احتمال أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار غزيرة.وبحسب تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء، من المتوقع هطول ما يصل إلى 150 ملليمترا من الأمطار في المنطقة الوسطى ومقاطعتي شمال وجنوب جولا والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حتى يوم الغد الأربعاء، بينما من المتوقع أن تصل معدلات الأمطار إلى ما بين 20 إلى 80 ملليمترا في المناطق الساحلية الشرقية والأجزاء الجنوبية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".ومن المتوقع أن تتلقى مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" وجزيرة جيجو أمطارا بمعدلات تتراوح بين 5 إلى 60 ملليمترا.وسوف تسقط أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 و60 ملليمترا في الساعة على أجزاء من المنطقة الوسطى ومقاطعتي جولا والمناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، مصحوبة بعواصف وبرق. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر إلى ما بين 26 و32 درجة مئوية خلال اليوم الثلاثاء، أي أقل بدرجتين إلى أربع درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين.