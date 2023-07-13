توقعات بهطول أمطار موسمية غزيرة يوميْ الخميس والجمعة

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من المتوقع أن تهطل أمطار موسمية غزيرة على أجزاء مختلفة من كوريا الجنوبية خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن المناطق في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزيرة "جيجو"، ستشهد ما بين 50 و150 ملليمترا من الأمطار حتى الغد الجمعة.ومن المتوقع هطول أكثر من 250 ملليمترا من الأمطار في منطقة العاصمة سيول وأكثر من 200 ملليمتر في المناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان"، ومقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "جولا".ومن المتوقع أن تشهد جزيرة "جيجو" ما بين 5 إلى 40 ملليمترا من الأمطار.ومن المتوقع أيضا أن يتساقط ما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأمطار في الساعة على المناطق الوسطى اعتبارا من بعد ظهر اليوم، وعلى المناطق الجنوبية اعتبارا من الغد.وسوف تصل درجات الحرارة العظمى في فترة ما بعد الظهر إلى ما بين 26 و30 درجة مئوية، بانخفاض قدره درجة إلى 3 درجات مقارنة بالأمس.