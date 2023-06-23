أكثر من مليون مرة تحميل في كوريا لثريد المنافس لتويتر

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اتضح أن عدد الكوريين الذين قاموا بتحميل التطبيق "ثريد" الذي يطلق عليه لقب "منافس تويتر"، قد تجاوز مستوى مليون شخص حتى الآن.جاء ذلك في تقرير أصدرته أمس منصة "وايز آب ريتيل غودز" المتخصصة في تحليل بيانات التطبيقات، وتضمن تحليلا للتغييرات في تحميل التطبيق ومستخدميه.ووفقا لنتيجة التحليل، تجاوز عدد الذين قاموا بتحميل التطبيق من الكوريين مليونا و70 ألف حتى يوم أول من أمس الثلاثاء، بعد أن كان قد بلغ 220 ألفا يوم 6 من هذا الشهر عندما تم طرحه، أي أن عمليات تحميله في كوريا زادت بنسبة 385 بالمائة خلال الخمسة أيام الماضية.أما عدد مستخدميه فقد زاد بنسبة 225% من 160 ألفا يوم 6 من هذا الشهر، إلى 520 ألفا يوم 11.وأشار التقرير إلى أنه يمكن للمشتركين الحاليين في إنستغرام فقط الاشتراك في ثريد، ولهذا فمن الأرجح أن يحمّل الكثير من مستخدمي إنستغرام الحاليين هذا التطبيق الجديد، وتوقعت أن يزداد عدد المشتركين في ثريد بشكل مضطرد.الجدير بالذكر أن ثريد عبارة عن منصة قائمة على النصوص يمكن من خلالها التواصل بنصوص قصيرة تتكون من أقل من 500 حرف، وهي تمتاز بنفس الصيغة والوظيفة مع تويتر، وبالتالي ظلت تعتبر بديلا له حتى قبل طرحها، وقد تجاوز أما عدد المشتركين فيها مليار شخص على المستوى العالم يوم 10 من هذا الشهر.