الحكومة الكورية تتعاون مع غوغل في الذكاء الاصطناعي

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صرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية بأنها ستبدأ في تطوير تقنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة غوغل، وذلك بمناسبة تنظيم فعالية "أسبوع الذكاء الاصطناعي لعام 2023".وأوضحت الوزارة أنها ستسعى إلى توسيع آفاق صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير مع الشركة الأمريكية صاحبة أعلى مستوى من التكنولوجيا ذات الصلة، ودعم تطوير القوى العاملة الكورية في مجال الذكاء الاصطناعي.وفي هذا السياق، شدد "لي جونغ هو" وزير العلوم الكوري على أهمية تعزيز القدرات التقنية من خلال التعاون مع الشركات العالمية مثل غوغل من أجل تمكين كوريا من قيادة سوق الذكاء الاصطناعي عالميا، والتي تشتد فيها المنافسة يوما بعد يوم.كما تخطط الوزارة الكورية لتوسيع التعاون مع شركة غوغل في مجال تدريب المواهب البشرية والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما ستعمل غوغل على توسيع نطاق المشاركة في "معسكر ترويج التعلم الآلي" الذي يتم تشغيله في كوريا، من 200 شخص سنويا في العام الماضي إلى 500 شخص هذا العام، كما ستقدم برنامجا جديدا للتعليم الرقمي للكوريين غير المتخصصين كانت تشغله خارج كوريا فقط.وبالإضافة إلى ذلك، قررت وزارة العلوم الكورية وشركة غوغل إجراء تبادلات علمية منتظمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقاسم التقنيات الحديثة ذات الصلة، بين المركز الكوري لابتكارات الذكاء الاصطناعي والخبراء ذوي الصلة من شركة غوغل، إلى جانب تنفيذ بحوث مشتركة.كما قررت الشركة الأمريكية اختيار 7 باحثين كوريين ممتازين في هذا المجال من أجل دعم مشروع بحثي حول تحسين نموذج التعلم الآلي.