فوز لاعب الوثب العالي او سانغ هيوك بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا لألعاب القوى

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فاز لاعب الوثب العالي الكوري الجنوبي "او سانغ هيوك" بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا لألعاب القوى أول من أمس السبت، حيث استعاد هذا اللقب لأول مرة منذ ست سنوات.وفاز "او" في الوثب العالي للرجال بعد قطع مسافة مترين و28 سنتيمترا في المنافسات المنعقدة حاليا في بانغكوك عاصمة تايلاند.وحل الهندى "سارفيش انيل كوشير" فى المركز الثانى، ثم التايلاندي "تاوان كايوكام" فى المركز الثالث.وقد حصل "او" على اللقب لأول مرة منذ ست سنوات، في الدورة التي أقيمت في عام 2017 في الهند.وسوف يعود "او" إلى كوريا اليوم الاثنين، حيث يبدأ الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2023، التي ستقام في بودابست عاصمة المجر في أغسطس القادم، ودورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانغتشو" الصينية في سبتمبر.