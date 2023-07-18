استمرار هطول الأمطار في تشونغ تشُنغ والمناطق الجنوبية

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من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة في "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية مرة أخرى.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم، من المتوقع أن تتلقى مقاطعتا شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" والمقاطعات الجنوبية الأخرى وكذلك جزيرة جيجو ما بين 100 إلى 200 ملليمتر من الأمطار حتى الغد الأربعاء، وأن تصل معدلات هطول الأمطار إلى أكثر من 350 ملليمترا في المناطق الساحلية الجنوبية وجبل "جيري" والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو. ومن المتوقع أن تصل معدلات الأمطار في جنوب مقاطعة كيونغ كي وجنوب ووسط مقاطعة كانغ وان إلى ما بين 30 إلى 100 ملليمتر، بينما ستصل في سيول وإنتشون وشمال كيونغ كي وشمال كانغ وان إلى ما بين 10 إلى 60 ملليمترا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية أيضا إنه من المتوقع أن تهطل الأمطار بمعدلات تتراوح بين 30 إلى 80 ملليمترا في الساعة على أجزاء من مقاطعات كانغ وان وتشونغ تشُنغ وجنوب جولا حتى مساء اليوم الثلاثاء ومقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ حتى صباح الغد الأربعاء. وسف يتوقف هطول الأمطار مساء اليوم في منطقة العاصمة، وصباح الغد في مقاطعتي كانغ وان وتشونغ تشُنغ، بينما من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو هطول أمطار حتى مساء الغد.وسوف تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد ظهر اليوم إلى ما بين 24 و29 درجة مئوية، أي أقل من يوم أمس بمقدار درجة إلى ست درجات.