الأمطار الموسمية الأخيرة تسجل أعلى مستوياتها منذ 50 عاما

Photo : YONHAP News

تبين أن كمية الأمطار التي سقطت على كوريا الجنوبية منذ بداية موسم الأمطار وحتى الآن قد سجلت أعلى مستوياتها منذ أن بدأت عمليات رصد الأحوال الجوية قبل 50 عاما.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن متوسط كميات الأمطار التراكمية في جميع أنحاء كوريا منذ بداية موسم الأمطار يوم الخامس والعشرين من يونيو وحتى يوم الأحد الماضي، قد بلغ 511.7 ملليمتر، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 1973.وحسب الأقاليم، فإن متوسط حجم الأمطار التراكمي في مناطق "تشونغ تشنغ" خلال الفترة المذكورة قد سجل 654 ملليمترا، ومناطق "جولا" 614 ملليمترا، ومناطق "كيونغ سانغ" 481 ملليمترا، ومناطق العاصمة الكبرى 420 ملليمترا، ومناطق "كانغ وان" 336 ملليمترا.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار غزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد حتى صباح غد الأربعاء.