الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

الأمطار الموسمية الأخيرة تسجل أعلى مستوياتها منذ 50 عاما

Write: 2023-07-18 12:34:07Update: 2023-07-18 13:38:51

الأمطار الموسمية الأخيرة تسجل أعلى مستوياتها منذ 50 عاما

Photo : YONHAP News

تبين أن كمية الأمطار التي سقطت على كوريا الجنوبية منذ بداية موسم الأمطار وحتى الآن قد سجلت أعلى مستوياتها منذ أن بدأت عمليات رصد الأحوال الجوية قبل 50 عاما.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن متوسط كميات الأمطار التراكمية في جميع أنحاء كوريا منذ بداية موسم الأمطار يوم الخامس والعشرين من يونيو وحتى يوم الأحد الماضي، قد بلغ 511.7 ملليمتر، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 1973.
وحسب الأقاليم، فإن متوسط حجم الأمطار التراكمي في مناطق "تشونغ تشنغ" خلال الفترة المذكورة قد سجل 654 ملليمترا، ومناطق "جولا" 614 ملليمترا، ومناطق "كيونغ سانغ" 481 ملليمترا، ومناطق العاصمة الكبرى 420 ملليمترا، ومناطق "كانغ وان" 336 ملليمترا.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار غزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد حتى صباح غد الأربعاء.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;