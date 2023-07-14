افتتاح معهد هو جون إي للأسئلة الرياضية المستعصية في كوريا

Photo : KBS News

افتتح أمس معهد "هو جون إي" للألغاز الرياضية، على اسم البروفسور "هو جون إي" الذي فاز بجائزة "فيلدز" التي تعتبر جائزة نوبل في مجال الرياضيات لأول مرة في كوريا الجنوبية.ويستهدف المعهد إخراج فائزين آخرين من الكوريين بنفس الجائزة في غضون العقدين القادمين من خلال دعم العلماء الشباب في مجال الرياضيات.تجدر الإشارة إلى أن البروفسور "هو" كان قد فاز بالجائزة في شهر يوليو من العام الماضي.وبهذه المناسبة أعرب البروفسور "هو" الذي يعمل أستاذا في جامعة "برنستون" الأمريكية، وكذلك في معهد العلوم المتقدمة، في أن يسهم المعهد في توفير ظروف مناسبة لتنفيذ المشروعات طويلة المدى على نحو مستقر، مشيرا إلى أن هناك عددا من علماء الرياضيات الشباب في كوريا حاليا.ومن المتوقع أن يقيم البروفسور "هو" في الولايات المتحدة خلال الفصول الدراسية ثم يعود إلى المعهد في الإجازات للمساعدة على تنشئة العلماء الشباب.ومن ناحية ثانية، تم تنفيذ مشروع آخر لدعم علماء الرياضيات الشباب أطلق عليه اسم "زمالة هو جون إي" وتم تصميمه على غرار زمالة معهد "كلاي" للرياضيات في الولايات المتحدة، حيث كان البروفسور "هو" قد تلقى دعما بحثيا منه قبل الفوز بجائزة "فيلدز".ويستهدف هذا المشروع اختيار ثلاثة علماء في الرياضيات تقل أعمارهم عن 40 عاما لتقديم دعم مالي تبلغ قيمته مائة ألف دولار سنويا إلى كل منهم، على مدار عقد واحد.