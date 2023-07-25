استمرار هطول الأمطار الموسمية في كوريا اليوم الثلاثاء

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ستستمر الأمطار الموسمية في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، باستثناء المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة "كانغ وان".وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تتلقى منطقة جولا أمطارا بمعدلات تتراوح بين 30 إلى 80 ملليمترا اليوم، مع احتمال وصولها إلى أكثر من 100 ملليمتر في بعض المناطق.وسوف تصل معدلات هطول الأمطار في منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان وفي مقاطعات تشونغ تشُنغ وكيونغ سانغ، إلى ما بين 10 إلى 60 ملليمترا. ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح بين 30 و50 ملليمترا في الساعة على جولا صباح الثلاثاء، بينما من المرجح أن تبلغ 30 ملليمترا في الساعة في منطقة تشونغ تشُنغ وشمال كيونغ سانغ والمناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة كيونغ سانغ حتى بعد ظهر اليوم.وسوف تنخفض معدلات سقوط الأمطار في المناطق الجنوبية وتشونغ تشُنغ اليوم، لكنها ستستمر حتى صباح الغد الأربعاء في منطقة العاصمة والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان.وسوف تصل درجات الحرارة المرتفعة في فترة بعد الظهر إلى ما بين 27 و33 درجة مئوية.