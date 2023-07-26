فوز السباح هوانج صون أو بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة

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أصبح السباح "هوانج صون أو" أول كوري جنوبي يفوز بميداليات متتالية في بطولة العالم للسباحة، بعد حصوله على الميدالية البرونزية أمس الثلاثاء.واحتل السباح البالغ من العمر 20 عاما المركز الثالث في سباق 200 متر للسباحة الحرة للرجال في بطولة العالم للألعاب المائية في "فوكوكا" باليابان بزمن قدره دقيقة واحدة و44.42 ثانية، ليسجل رقما قياسيا جديدا في كوريا الجنوبية.وبذلك أصبح "هوانغ" أول كوري جنوبي يفوز بميدالية في بطولات عالم متتالية، بعد أن احتل المركز الثاني في بطولة العام الماضي في "بودابست" برقم قياسي وطني آنذاك أيضا بلغ دقيقة واحدة و 44.47 ثانية.وأصبح "هوانغ" واحدا من اثنين فقط من الكوريين الجنوبيين الذين فازوا بميداليات في أحداث السباقات الطويلة في بطولة العالم، لينضم إلى "بارك تيه هوان"، الذي فاز أيضا بالعديد من الميداليات، ولكنه لم يحصل عليها في بطولات عالم متتالية.