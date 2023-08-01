لاعبة كرة الريشة آن سيه يونغ تحتل المركز الأول في التصنيف العالمي

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أصبحت لاعب كرة الريشة الكورية الجنوبية "آن سيه يونغ" المصنفة الأولى عالميا في فردي السيدات.ووفقا لجمعية تنس الريشة الكورية أمس الاثنين، تفوقت "آن" على نظيرتها اليابانية "آكاني ياماغوشي" لتتصدر تصنيفات الاتحاد العالمي لكرة الريشة للمرة الأولى بالنسبة لها منذ أن انضمت للمنتخب الكوري في فبراير 2018.ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب فوز "آن" ببطولة كوريا المفتوحة لكرة الريشة الشهر الماضي، وبطولة "دايهاتسو" اليابانية المفتوحة لعام 2023، والتي انتهت يوم الأحد، مما جعلها أول لاعبة كورية جنوبية تتصدر التصنيف العالمي الفردي للسيدات منذ تصدر اللاعبة "بانغ سو هيون" في عام 1996.وتستعد "آن" حاليا للمشاركة في بطولة "بي دبليو إف" لعام 2023 ، التي من المقرر أن تنطلق في "كوبنهاغن" عاصمة الدنمارك في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك دورة الألعاب الآسيوية في "هانغتشو" في الصين الشهر القادم.