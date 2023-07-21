المنتخب الكوري يحقق نتائج جيدة في الألعاب الجامعية العالمية الصيفية

Photo : YONHAP News

سجل المنتخب الكوري نتائج جيدة من خلال احتلال المركز الثاني من حيث حصاد الميداليات في دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية التي افتُتحت يوم 28 في الشهر الماضي في مدنية "تشونغ دو" الصينية.قال الاتحاد الكوري للرياضة اليوم إن المنتخب الكوري قد فاز بـ13 ميدالية ذهبية و10 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية حتى الساعة التاسعة صباح اليوم ليحتل المركز الثاني بعد المنتخب الصيني الذي حصد 30 ميدالية بما في ذلك 17 ميدالية ذهبية.ففي يوم 29 من الشهر الماضي، فازت اللاعبات "كيم جي أون" و"يو صون هوا" و"تشيه أون جونغ" اللائي شاركن في المسابقة الجماعية للبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار بأول ميدالية ذهبية للمنتخب الكوري.وخلال يومي 29 و30 من نفس الشهر فاز المنتخب الكوري بـ 4 ميداليات ذهبية في مجال "بوم سيه" لرياضة التيكواندو، وبـ4 ميداليات ذهبية في الرماية.يشار إلى أن دورة الألعاب الجامعية العالمية التي كان من المقرر إقامتها في عام 2021 تأجلت لهذا العام بسبب انتشار جائحة كورونا ستُختتم يوم 8 من هذا الشهر.