خروج كوريا الجنوبية من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد التعادل مع ألمانيا

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فشلت كوريا الجنوبية في التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس العالم لكرة للسيدات، بعد أن احتلت المركز الأخير في المجموعة الثامنة.وتعادل المنتخب الوطني للسيدات في مباراته الأخيرة من دور المجموعات أمس الخميس مع ألمانيا بنتيجة 1-1، والتي أقيمت على ملعب "بريسبان" في أستراليا.وقد غير المدير الفني "كولين بيل" قائمة اللاعبات في المباراة الأخيرة جذريا، حيث ضم اللاعبات الناشئات "تشون غا رام" و"كيسي يو جين فير".واستطاعت اللاعبة "تشو سو هيون" تسجيل الهدف الأول لكوريا الجنوبية في المباراة في الدقيقة السادسة، ولكن استطاعت ألمانيا تحقيق التعادل في الدقيقة 43 بضربة رأس من "ألكسندرا بوب".وبعد هزيمتين، من بينهما الخسارة أمام منتخب المغرب، خرجت ألمانيا أيضا، المصنفة في المركز الثاني عالميا، من البطولة دون أن تتأهل، بعد أن انتهت المباراة الأخرى بين المغرب وكولومبيا بفوز المغرب بنتيجة 1-0، مما أدى إلى تأهل كلا البلدين.