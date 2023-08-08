كوريا تفوز بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للرماية لعام 2023

Photo : YONHAP News

فازت كوريا الجنوبية بميداليتين ذهبيتين فقط في بطولة "هيون ديه العالمية للرماية" في برلين، لعام 2023، وسط أداء ضعيف في منافسات السيدات.فقد فشلت كل من "آن سان" و"كانغ تشيه يونغ" و"إيم سي هيون" من المنتخب الكوري في تجاوز الدور ربع النهائي في اليوم الأخير من البطولة أول من أمس الأحد.وكانت آخر مرة فشل فيها رماة السهام الكوريون الجنوبيون في الفوز بميدالية واحدة في مسابقات فردي السيدات، في بطولة العالم للرماية بالسهام لعام 2011 التي أقيمت في مدينة "تورين" الإيطالية.وجاء هذا الفشل الأخير بعد خسارة كوريا الجنوبية أمام إندونيسيا في دور الـ16 في منافسات السيادات.ولأول مرة منذ عام 1979، عندما بدأت كوريا الجنوبية في المشاركة في منافسات بطولة العالم، فشل المنتخب الكوري في الفوز بأي ميدالية في منافسات القوس للسيدات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.وأنهت كوريا الجنوبية بطولة برلين بميدالية ذهبية في الفريق المختلط وفي منافسات الفرق الرجالية، كما فازت بالميدالية البرونزية في مجمع الفريق النسائي، وهو ليس تخصصا أوليمبيا.