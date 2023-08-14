ريو هيون جين يحصد الفوز 76 في دوري البيسبول الأمريكي

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حقق الرامي الكوري الجنوبي "ريو هيون جين" من فريق "تورونتو بلو جايز"، فوزه السادس والسبعين في دوري البيسبول الرئيسي الأمريكي.وشارك "ريو" في المباراة التي أقيمت ضد فريق "شيكاغو كابس" في مركز "روجرز" في مدينة "أونتاريو" الكندية أمس الأحد، حيث ساعد اللاعب صاحب اليد اليسرى على جريتين في ضربتين ومشيتين بثلاث ضربات في الشوط الخامس.وبفضل أداء ريو القوي، فاز فريق "بلو جايز" لأول مرة منذ ثلاث مباريات. وجاء فوزه الأخير في 27 مايو من العام الماضي عندما تغلب الفريق على "لوس أنجلوس آنجلز" ووصل فوزه في الدوري الأمريكي الممتاز إلى 76.ورغم هذا الأداء القوي، شهد ريو انخفاض متوسط أرباحه من أربع نقاط 2.75 نقطة.