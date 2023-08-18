كوريا تفوز بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس العالم للقوس والسهم

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استطاعت كوريا الجنوبية الفوز بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس العالم للقوس والسهم التي أقيمت في باريس.وفاز المنتخب النسائي الكوري بميدالية ذهبية بعد تغلبه على نظيره التايواني بـ6 أشواط مقابل شوطين في نهائي فريق السيدات الذي أقيم أمس الأحد.أما المنتخب الرجالي الكوري فتمكن من الحصول على ميدالية ذهبية أيضا بعد الفوز على نظيره التايواني بـ6 أشواط مقابل لا شيء في نهائي فريق الرجال.كما فاز المنتخب المختلط الكوري بميدالية ذهبية بعد تغلبه على نظيره التايواني بـ5 - 3.وفي النهائي الفردي للرجال، حصل اللاعب الكوري "كيم وو جين" على ميدالية ذهبية بعد فوزه على اللاعب الكوري الآخر "لي وو سوك".وكانت كوريا قد فازت بميداليتين ذهبيتين في المختلط وفريق الرجال في بطولة القوس والسهم الدولية التي أقيمت في أوائل أغسطس في برلين بألمانيا.