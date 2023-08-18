كوريا تحصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في بطولة كرة الريشة الدولية

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سيطر منتخب كرة الريشة الكوري على البطولة الدولية التي أقيمت في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، حيث استطاعت كوريا الجنوبية في هذه البطولة الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية في فردي النساء، والزوجي المختلط، وثنائي الرجال، وميدالية برونزية في ثنائي النساء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها كوريا الجنوبية من الحصول على لقب البطولة في 3 فئات.وفازت اللاعبة الكورية "آن سيه يونغ" بميدالية ذهبية في فردي النساء بعد فوزها على منافستها الإسبانية "كارولينا مارين" بشوطين مقابل لا شيء في المباراة النهائية، لتصبح الأولى من بين اللاعبين الكوريين في الفوز ببطولة العالم الفردية.وحصل الفريق الزوجي المختلط الكوري المكون من اللاعب "سوه سونغ جيه" واللاعبة "تشيه يو جونغ" على ميدالية ذهبية بالتغلب على الفريق الصيني، فيما استطاع الفريق الثنائي الرجالي المكون من اللاعبيْن "سوه صونغ جيه" و"كانغ مين هيوك" الفوز على نظيره الدانماركي ليحصل على ميدالية ذهبية.