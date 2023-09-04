سون هُنغ مين لاعب توتنهام يسجل هاتريك

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" ثلاثية في الدوري الإنغليزي الممتاز ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثالث على التوالي.وأحرز سون ثلاثة أهداف في المباراة خارج ملعبه أمام "بيرنلي" على ملعب "تيرف مور" أول من أمس السبت، ليكمل ثلاثيته الرابعة في الدوري، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 16 ليتعادل توتنهام بهدف مقابل هدف، بهدفه الأول هذا الموسم.وأضاف سون هدفين آخرين في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني، ليتقدم فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ثم تنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل اثنين، ليفوز فريق توتنهام بثلاث نقاط على خلفية أداء سون المتميز.وقد مر عام تقريبا منذ أن سجل سون ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، وكانت آخر ثلاثية له ضد ليستر سيتي في سبتمبر من العام الماضي.