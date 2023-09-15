بي تي إس تعيد إبرام عقود مع بيك هيت ميوزيك

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من المتوقع أن يعيد جميع أعضاء فرقة "بي تي إس" إبرام عقودهم مع شركة "بيك هيت ميوزيك" التي ينتمون إليها حاليا، بشكل حصري للمرة الثانية على التوالي.وأعلنت الشركة الكورية أمس أن مجلس إدارتها وافق على إعادة إبرام العقود مع جميع أعضاء الفرقة السبعة.وبناء على ذلك، ستبرم "بيك هيت ميوزيك" عقودا حصرية مع كل من "آر إم" و"جين" و"شوغا" و"جي هوب" و"جيمين" و"في" و"جونغ كوك"، بالترتيب.وقالت الشركة إنها تنوي إبرام العقود بشكل فردي وتسلسلي، مع مراعاة حالة الخدمة العسكرية لبعض الأعضاء، مشيرة إلى أن أعضاء الفرقة الذين يؤدون الخدمة العسكرية حاليا سوف ينتهون منها حتى عام 2025، الذي ستبدأ فيه فترة العقود الحصرية الجديدة.وأضافت أن إعادة إبرام العقود ستسفر عن ممارسة جميع أعضاء الفرقة أنشطتهم معا في عام 2025، موضحة أنها ستتبرع بمبلغ مليار وون، أي ما يعادل حوالي سبعمائة وخمسين ألف دولار، إلى اللجنة الكورية لمنظمة اليونيسيف للتعبير عن الشكر للفرقة وعشاقها.يشار إلى أن بي تي إس ظهرت لأول مرة في شهر يونيو من عام 2013، وصارت بعد ذلك من أهم فرق الكيبوب. وكانت قد أعادت إبرام عقود حصرية مع الشركة في شهر أكتوبر من عام 2018 قبل انتهاء فترة العقود الحصرية الأولى.