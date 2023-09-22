بدء منافسات دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو

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بعد تأجيلها لمدة عام، انطلقت الدورة التاسعة عشرة للألعاب الآسيوية، "آسياد"، في مدينة هانغتشو الصينية، والتي تستمر 16 يوما، بحفل افتتاح أول من أمس السبت، أقيم الحفل في استاد مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي المصمم على شكل زهرة لوتس، وذلك بحضور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس وزراء كوريا الجنوبية "هان دوك سو" وعدد من كبار الشخصيات وممثلي الدول الآسيوية الأخرى.وبقيادة اثنين من حاملي الأعلام، هما المبارز "جو بون كيل" والسباح "كيم صو يونغ"، سار الوفد الكوري الجنوبي إلى الملعب في حفل الافتتاح في المركز السادس عشر من بين 45 دولة مشاركة، بينما كان وفد كوريا الشمالية هو السابع.وقد أرسلت كوريا الجنوبية إلى هذه الدورة فريقا يتكون من رقم قياسي من اللاعبين والمسؤولين بلغ ألفا و140، بهدف الحصول على أكثر من 50 ميدالية ذهبية لاحتلال المركز الثالث بشكل عام من حيث عدد الميداليات.