سون هُنغ مين يسجل هدفيْن في مرمى أرسنال

Photo : YONHAP News

سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" لكرة القدم هدفيْن في مباراة فريقه ضمن الدوري الإنغليزي الممتاز أمام غريمه التقليدي "أرسنال"، أمس الأحد.وبإحراز سون للهدفين حقق فريقه توتنهام التعادل في المباراة. وقد سجل سون هدفا في الدقيقة 42 عندما كان فريقه مهزوما بهدف مقابل لا شيء، ثم أحرز هدفه الثاني في الشوط الثاني من المباراة.ويعد هذان الهدفان هما الرابع والخامس له خلال هذا الموسم، كما سجل سون حتى الآن إجمالي 199 هدفا منذ بدء نشاطه في أوربا.وقد سجل سون حتى الآن خمسة أهداف في ست مباريات في الدوري هذا الموسم، وهو ما يضعه في المركز الثاني بعد اللاعب "إيرلينغ هالاند"، من نادي "مانشستر سيتي".