كوريا تسعى لجذب المزيد من السياح من جنوب شرق آسيا

Photo : YONHAP News

اتضح أن عدد السياح القادمين إلى كوريا الجنوبية من دول جنوب شرق آسيا لم يعد حتى الآن إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا، على الرغم من أن الثقافة الكورية لا تزال تحظي بشعبية كبيرة هناك.وضمن الجهود الرامية إلى جذب المزيد من السياح من دول جنوب شرق آسيا، أقيمت فعاليات لتنمية السياحة الكورية في أشهر أربعة معالم رئيسية في بانغكوك عاصمة تايلاند، بمشاركة عدد من فرق الكيبوب الكورية، وحضور حشد من محبي الثقافة وأغاني الكيبوب الكورية.وأعرب المشاركون في الفعاليات عن رغبتهم في زيارة كوريا بأنفسهم لمشاهدة الحفلات الغنائية لفرق الكيبوب الكورية.وضمن هذه الفعاليات، تمتع المشاركون بطهي بعض الأطعمة الكورية وتناولها، وتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، وتجربة أداء رقصات الكيبوب.وتعد هذه الفعاليات الأكبر حجما من بين الفعاليات الترويجية للسياحة الكورية منذ اندلاع جائحة كورونا.وتوضح تقارير رسمية أن عدد السياح القادمين إلى كوريا من تايلاند قد وصل إلى مستوى 100 ألف خلال العام الماضي، بعد أن كان أكثر من 570 ألفا في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.وقال نائب رئيس المؤسسة الكورية لتنمية السياحة "لي جيه هوان" إن فعاليات تايلاند تهدف إلى جذب المزيد من السياح من تايلاند وجنوب شرق آسيا بمناسبة عام زيارة كوريا.