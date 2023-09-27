ترشيح جونغ كوك وفرقة تي إكس تي لجوائز الموسيقى الأوربية

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تم ترشيح "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس"، وترشيح فرقة "تي إكس تي" للحصول على جوائز في 3 مجالات في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوربية "إم تي في" لعام 2023 الذي يعد من أكبر وأهم الحفلات الموسيقية الأوربية.ووفقا لقائمة المرشحين التي تم الكشف عنها أمس، تم ترشيح جونغ كوك لجوائز في مجالات "أفضل أغنية" و"أفضل كي بوب" و"أكبر معجبين".يشار إلى أن جونغ كوك ظل يتمتع برواج دولي بأغنية "سِفِن" التي أصدرها في شهر يوليو الماضي، وقد احتلت المركز الأول في جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني "هوت 100"، والمركز الثالث في الجدول البريطاني الرسمي للأغاني "توب 100" الأمر الذي أدى إلى ترشيحه لجائزة "أفضل أغنية" لهذا العام جنبا إلى جنب مع بعض نجوم البوب المشاهير مثل دوجا كات ومايلي سايروس وأوليفيا رودريجو وتيلور سويفت.وبالنسبة لجائزة "أكبر معجبين"، فقد فازت بها فرقة "بي تي إس" التي ينتمي إليها جونغ كوك للعام الخامس على التوالي منذ عام 2018 ولهذا تتجه الأنظار إلى الذي سيفوز بها هذا العام.أما فرقة "تي إكس تي" الكورية فقد تم ترشيحها في 3 مجالات، وهي: "أفضل كي بوب" و"أفضل أداء بوش" و"أفضل فرقة".وبالنسبة لفرقتيْ "سفنتين" و"نيو جينز" الكوريتين، فقد تم ترشيحهما في مجالين، هما: "أفضل أغنية كي بوب" و"أفضل فرقة"، بينما تم ترشيح فرقة "فيفتي فيفتي" وفرقة "ستراي كيدز" في مجال واحد وهو "أفضل كي بوب".كما تم ترشيح فرقة "بلاك بينك" في مجال "أكبر المعجبين" وترشيح فرقة "إيسبا" في مجال "أفضل فرقة".ومن المتوقع أن يقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من نوفمبر القادم.