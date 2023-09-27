إقامة مهرجان السياحة الكورية في السعودية

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ستقيم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مهرجانا للسياحة الكورية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، يوميْ الغد السبت وبعد الغد، السابع والثامن من أكتوبر، بمناسبة عام زيارة كوريا الموافق لعامي 2023 و2024.وسوف يأتي هذا المهرجان بالتوازي مع مهرجان "كيكون" لأغاني الكيبوب، والذي سيقام اليوم وغدا في الرياض، بتنظيم من شركة "سي جيه" الترفيهية، حيث يستهدف المهرجان جيل "إم زد" من الشباب السعودي الذي يهتم بموجة الثقافة الكورية "هالليو".وضمن فعاليات مهرجان السياحة، ستدير وزارة الثقافة الكورية عددا من الأجنحة الخاصة بالجمال الكوري والأطعمة الكورية والسياحة والتسوق في كوريا الجنوبية.كما ستقام أمسية حول السياحة الكورية بعد غد الأحد في فندق "جي دبليو ماريوت" في الرياض.