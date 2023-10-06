جونغ كوك يحتل المركز 5 في جدول بيلبورد للأغاني الفردية

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احتل جونغ كوك عضو فرقة "بي تي إس" المركز الخامس في جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني الفردية "هوت 100" بأغنيته الفردية الثانية "ثري دي" التي كان قد أصدرها يوم 29 سبتمبر.وقالت بيلبورد أمس في موقعها على الإنترنت إن أغنية "3 دي" جاءت في المركز الخامس، وأن جونغ كوك نجح بأغنيته الجديدة في دخول فئة المراكز العشرة الأولى للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه أول عضو من أعضاء بي تي إس يتمكن من إحراز هذا الإنجاز بأغانيه الفردية عدة مرات.يشار إلى أن أغنية "3 دي" من نوع "آر آند بي بوب" وهي تعبر بشكل مثير للاهتمام عن مشاعر شخص لا يمكن الوصول إليه من خلال منظور ثلاثي الأبعاد.وقالت مجلة بيلبورد إن الأغنية احتلت المركز الأول في مبيعات الأغاني الرقمية.وكان جونغ كوك قد تمتع بشعبية واسعة النطاق حول العالم بأغنيته الفردية الأولى "سِفِن" الصادرة في شهر يوليو الماضي حيث احتل المركز الأول في جدوليْ "هوت 100" و"غلوبال 200".علاوة على ذلك، احتلت أغنية "3 دي" المركز الأول في جدوليْ "غلوبال 200" و"غلوبال باستثناء الولايات المتحدة"، ليصبح أول نجم كي بوب يحتل المركز الأول في جدول "غلوبال" بأكثر من أغنية.