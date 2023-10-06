إقامة أحداث تذكارية في الولايات المتحدة احتفالا بيوم الحروف الكورية

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أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية أحداث احتفالية خاصة بمناسبة يوم الحروف الكورية "هانغل"، الذي صادف يوم أمس، للتذكير بالملك سيجونغ الذي ابتدع الحروف الكورية.وقد تقرر تسمية يوم التاسع من أكتوبر من كل عام بيوم "هانغُل" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما تم احتفالا بهذا اليوم رفع الستار عن تمثال خاص للملك "سيجونغ" لأول مرة في إحدى الجامعات الأمريكية، التي يدرس بها أكثر من ألف طالب اللغة الكورية حاليا، حيث يُتوقع أن يشاهد طلاب الجامعة تمثال الملك سيجونغ عندما يزورون مبنى الجامعة الذي يضم قسم اللغة الكورية.ومن ناحية أخرى، أعلن برلمان بلدية "لوس أنجلوس" رسميا عن تخصيص يوم للـ"هانغُل"، حيث يتم الاحتفال به هناك في التاسع من أكتوبر كل عام، وتم تنظيم حدث خاص للتعريف بجمال الحروف الكورية.وخلال الحدث، عبر المشاركون عن إعجابهم بالحروف الكورية، وقالوا إنها تبدو مثل عمل فني.ويخطط المركز الثقافي الكوري في مدينة لوس إنجلوس الأمريكية لتنظيم أحداث متنوعة طوال هذا الأسبوع بهدف التعريف بعظمة الحروف الكورية.