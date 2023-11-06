الممثل لي سون كيون يدعي أنه تم إعطاؤه مخدرات دون علمه

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ادعى الممثل الكوري "لي سون كيون" أنه تم إعطاؤه مخدرات دون علمه من قبل مضيفة تعمل في حانة.ووفقا لسلطات إنفاذ القانون الكورية أمس الأحد، قدم لي هذا الادعاء أول من أمس السبت خلال الجولة الثانية من الاستجواب الذي أجرته وكالة الشرطة في مدينة إنتشون بشأن تعاطيه المزعوم للمخدرات.وقال لي إن المضيفة خدعته، وادعى أنه حصل على شيء لم يكن يعرف أنه مخدرات، واعترف فعليا بالادعاءات القائلة بأنه استخدم مواد غير مشروعة.وبعد انتهاء الاستجواب الذي استمر ثلاث ساعات يوم السبت، قال للصحفيين إنه أجاب بأمانة على مختلف الأسئلة، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.وفي الشهر الماضي، تقدم نجم فيلم "الطفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار بشكوى ابتزاز ضد المضيفة وشخص آخر متورط في قضية المخدرات، مدعيا أنهما ابتزاه في مبلغ 350 مليون وون.ويشتبه في أن لي استخدم الماريجوانا وغيرها من المواد غير القانونية في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة كانغ نام في سيول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام.