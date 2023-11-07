نتيجة اختبار المخدرات الأوليّ لجي دراغون سلبية

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قال المغني "جي دراغون" عضو فرقة "بيغ بانغ" الكورية إن نتيجة فحصه للمخدرات جاءت سلبية.وأدلى المغني، واسمه الحقيقي "كوان جي يونغ"، بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين بعد استجوابه من قبل الشرطة في مدينة إنتشون لمدة أربع ساعات تقريبا بشأن مزاعم تعاطي مخدرات.وقال الفنان، لدى مغادرته مركز الشرطة بعد الاستجواب، إن فحص المخدرات البسيط جاء سلبيا، كما طلب من الشرطة إجراء فحص طارئ موسع.وأكد "جي دراغون" على أنه أجاب بصدق في الاستجواب، معربا عن أمله في أن تنشر سلطات التحقيق نتائج اختباره بسرعة.وأضاف أن الشرطة لم تقدم أي دليل بخصوص قضيته، ونفى مزاعم تعاطي مخدرات بشكل غير مشروع في عدة مناسبات، رغم توجيه اتهامات إليه في عام 2011 بتعاطي الماريجوانا في نادٍ في اليابان، لكن النيابة قررت لاحقا إسقاطها.