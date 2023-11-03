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من المتوقع أن يتم قريبا تشغيل روبوتات توصيل في وسط منطقة كانغ نام في سيول.وصرحت إدارة المنطقة اليوم بأنها ستنفذ مشروعا تجريبيا لتشغيل روبوتات التوصيل خارج المباني في شارع طهران رقم 87، خلال شهري نوفمبر وديسمبر.ويهدف المشروع إلى اختبار تشغيل روبوتات التوصيل داخل وخارج المباني خاصة في مجمع كويكس للمعارض الذي يزوره حوالي 30 مليون زائر سنويا، وذلك بواسطة ائتلاف مكون من 5 مؤسسات وشركات، وهي: إدارة منطقة كانغ نام، وبلدية سيول، وشركة إل جي للإلكترونيات، وشركة "دبليو تي سي"، و"مؤسسة إل إكس الكورية لمعلومات الأراضي.وقد قام هذا الائتلاف منذ يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر من العام الماضي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتشغيل روبوتات توصيل داخلية من متاجر الأطعمة والمشروبات في مول كويكس إلى مكاتب البرج التجاري عن طريق المصاعد، ويوجد حاليا 9 روبوتات في الخدمة.ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من المشروع هذه المرة تماشيا مع دخول تعديلات قانون "تطوير ونشر الروبوتات الذكية" حيز التنفيذ، والذي يتضمن سير الروبوتات ذاتية القيادة على الأرصفة.وفقا لهذا القانون، ستحمل روبوتات التوصيل الأطعمة من المتاجر في مول كويكس وتنتقل إلى البوابة الغربية في المول، حيث تتسلم منها الأطعمة 5 روبوتات أخرى، ثم تقوم بتوصيلها إلى 6 مبان محددة في شارع طهران.وقال رئيس منطقة كانغ نام "جو سونغ ميونغ" إن المنطقة عبارة عن مركز اختبار يجذب انتباه العديد من شركات الروبوتات وهي تدعم بنشاط مشروعات عرض الروبوتات، موضحا أنها ستقود عملية تطوير المدن المستقبلية من خلال رعاية صناعة الروبوتات المتخصصة.