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الثقافية

رئيس كي بي إس الجديد يتعهد باستعادة ثقة الجمهور والاستقرار المالي

Write: 2023-11-13 11:54:09Update: 2023-11-13 15:46:41

رئيس كي بي إس الجديد يتعهد باستعادة ثقة الجمهور والاستقرار المالي

Photo : YONHAP News

تعهد "بارك مين" الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بإعادة تأسيس هوية "كي بي إس" من أجل استعادة ثقة الجمهور الكوري وحبهم، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي.
وفي حفل تنصيبه اليوم الاثنين، قال "بارك" إن "كي بي إس" ظلت تعطي أولوية للفصائل السياسية والمحسوبية، في حين كان ينبغي عليها أن تركز مهامها على قيم العدالة والمصالح العامة والإدارة العامة.
وحذر الرئيس التنفيذي الجديد "بارك" من أنه لن يكون هناك مكانٌ بعد الآن لأولئك الذين يسعون إلى الترويج لقناعاتهم الأيديولوجية الفردية أو الجماعية من خلال الإذاعة العامة "كي بي إس"، ودعا العاملين في "كي بي إس" إلى التأمل الذاتي، وفهم الواقع، والتضحية والإصلاح.
كما تعهد بإجراء تعديلات على هيكلة الإذاعة ومواءمة موظفيها لكي تتمكن "كي بي إس" من التكيف بشكل فعال مع البيئة الإعلامية المتغيرة.
وكان الرئيس "يون صوك يول" قد أصدر مواقفة أمس الأحد على تعيين الصحفي السابق "بارك مين" رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس".
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