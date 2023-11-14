الجامعات تطلب زيادة في حصص طلاب الطب بحوالي 4 آلاف

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تشير التقديرات إلى أن الحد الأقصى للزيادة في حصص الالتحاق بكليات الطب التي طلبتها الجامعات من الحكومة قد وصل إلى حوالي أربعة آلاف، حيث أدى ارتفاع الطلب على خريجي كليات الطب بشكل أعلى من المتوقع إلى سعي إدارات الجامعات إلى توسيع حصص قبول الطلاب.وأوضح تقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين أن 40 جامعة في كوريا يوجد فيها كليات للطب قد اقترحت أن يكون الحد الأقصى لحصة القبول الإضافية للعام الدراسي 2030 عند مستوى يقترب من 4 آلاف. ففي حين أن إجمالي الحصة الحالية يبلغ ثلاثة آلاف و58 طالبا، فمن المرجح أن تقترح الجامعات زيادة هذه الحصة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى سبعة آلاف طالب كحد أقصى بحلول عام 2030.ومن المفترض أن جامعتي "أول سان" و"غا تشون"، والجامعات الحكومية، بما في ذلك جامعة "تشونغ بوك" الوطنية، طلبت مضاعفة حصتها مرتين أو ثلاث مرات.ومن المتوقع أن تقيّم الحكومة القدرات التعليمية للجامعات، مع تحليل الحالات المماثلة في الخارج، وجمع الآراء من المجتمع الطبي ومجموعات المستهلكين، قبل أن تتخذ قرارا بشأن نطاق زيادة الحصص.ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتجاوز حجم التوسع مقدار ألف. ومن جانبها رفضت وزارة الصحة تأكيد هذه الأرقام قبل الإعلان الرسمي للحكومة عن المسح الذي أجرته لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الماضي.